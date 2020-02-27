بعد تأجيل مباراة "التعاون".. "الآسيوي" يقرر تأجيل مباراة "النصر" و"سابهان" الإيراني

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل مباراة "النصر" السعودي و"سابهان" الإيراني، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا حتى إشعار آخر.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر في وقت سابق تأجيل مباراة نادي "التعاون" السعودي أمام "بيرسبوليس" الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا؛ وذلك لتفشي فيروس "كورونا".

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة النصرالسعودي سابهان الإيراني دوري أبطال آسيا

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27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 12:12 PM

بعد تأجيل مباراة "التعاون".. "الآسيوي" يقرر تأجيل مباراة "النصر" و"سابهان" الإيراني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل مباراة "النصر" السعودي و"سابهان" الإيراني، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا حتى إشعار آخر.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر في وقت سابق تأجيل مباراة نادي "التعاون" السعودي أمام "بيرسبوليس" الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا؛ وذلك لتفشي فيروس "كورونا".

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة النصرالسعودي سابهان الإيراني دوري أبطال آسيا

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