غياب الأشواط الإضافية.. والهلال بالأزرق والنصر بالأصفر

نتائج الاجتماع الفني للسوبر السعودي

وأعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس بيرين للسوبر السعودي بين الهلال والنصر، والمقررة يوم السبت المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ نتائج الاجتماع الفني.

حيث أسفر الاجتماع الفني عن أن يلعب كل فريق بزيه التقليدي؛ وبذلك سيلعب الهلال بزيه التقليدي الأزرق الكامل، والنصر بالأصفر الكامل.

وأشارت اللجنة إلى أن الفريقين سيحتكمان مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال تعادلهما خلال الأوقات الأصلية لكأس السوبر دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية، كما سيتم اقتصار صعود المقصورة الرئيسية للملعب على (رئيس الفريق، والمدرب والقائد).

وعقد اليوم الخميس الاجتماع التقليدي للمباراة بمقر الاتحاد السعودي، بمشاركة ممثلين عن الفريقين، وعن الجهات الرسمية والشركة الراعية، المشاركين في تنظيم المباراة؛ حيث تم الاتفاق على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالقمة.

تجدر الإشارة إلى أن طاقم تحكيم المباراة الإيطالي بقيادة الحكم دانييلي أورساتو، قد وصل إلى الرياض يوم 23 يناير الجاري، بسبب الإجراءات المتبعة مع جائحة كورونا.