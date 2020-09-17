"كورونا" يسلب وظائف 860 ألف أمريكي في أسبوع

امتداد عمليات التسريح لقطاعات لم تتأثر بالإغلاق

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 860 ألفًا للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، مقارنة مع 893 ألفًا في الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تباطؤ مبيعات التجزئة في أغسطس (آب)، وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى انخفاض تمديد إعانات بطالة لملايين الأمريكيين. وتباطأ الإنتاج في المصانع الشهر الماضي.

وبعد أن انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار) مع استئناف الأنشطة لعملها بعد أن جرى إغلاقها لكبح انتشار فيروس كورونا، تشهد طلبات إعانة البطالة ثباتًا مع امتداد عمليات التسريح إلى قطاعات لم تتأثر في البداية بالإغلاق الإلزامي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفًا في أحدث أسبوع، وعدد الطلبات يزيد أربعة أمثال مستواه في مطلع العام.