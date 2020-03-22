شاهد.. "حجر صحي" على الطريقة الحوثية لمئات المواطنين اليمنيين في ظروف سيئة

"الإرياني": الميليشيا تتذرع بالفيروس لإشباع نزعاتها الانتقامية وممارسة إذلال اليمنيين

عرض وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني مقطع فيديو وثقه مواطن يمني بتليفونه لما تسميه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران "حجر صحي" وفيه مئات المواطنين من رجال ونساء وشيوخ وأطفال في ظروف سيئة بعد أن منعتهم الميليشيا من التوجه لمنازلهم وقراهم وتركتهم في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء دون أي أسباب أو اتباع أي من الإجراءات المعمول بها في كل دول العالم.

وعلق الوزير الإرياني على المقطع عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلاً : تتذرع الميليشيا الحوثية بفيروس كورونا لإشباع نزعاتها الانتقامية وممارسة المزيد من الإذلال لليمنيين وتصفية حساباتها مع المناطق الرافضة لمخططها الانقلابي، كما حدث مع منع تنقل المواطنين والسلع والبضائع بين المحافظات وتشديد الحصار على محافظة ومدينة تعز.

وتواصل الميليشيات الحوثية المدعومة من نظام الملالي في طهران ممارساتها الغوغائية تجاه أبناء الشعب اليمني وسط صمت دولي من منظمة الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية التي ترى حجم معاناة اليمنيين من تسلط هذه الميليشيات على شرعيته وانتهاكها للقانون الدولي وكل القيم والمبادئ الإنسانية.