عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد

من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة

قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

صحة عسير وزارة الصحة

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11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 10:58 PM

من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة

عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد

بندر آل عوض

الرياض

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قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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صحة عسير وزارة الصحة

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