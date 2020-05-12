يعرف بمجر الكبش.. "جبل ثبير" مهبط الملائكة شرقي المسجد الحرام

سمير برقة لـ"سبق": نزل عليه فداء إسماعيل ومن أكبر جبال أم القرى

يقع جبل ثبير شرقي المسجد الحرام، وهو من أكبر جبال مكة المكرمة، ويطل على مشعر منى من جهة الغرب ويقع بمحاذاة جبل النور.

ويقول الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ"سبق": جبل ثبير الواقع شرقي المسجد الحرام؛ يعتبر من أكبر جبال مكة المكرمة، ويطل على مشعر منى من جهة الغرب، كما يطل على حي الغسالة المعروف حالياً، ويقع في الجهة المقابلة لجبل النور، والمتجه نحو طريق الطائف السيل يكون ثبير على يمينه.

وأضاف: عند سفح جبل ثبير كان هناك فداء إسماعيل عليه السلام بكبش نزل من السماء، لذلك يسمى بجبل مهبط الملائكة لنزول جبريل عليه السلام إكراماً لإبراهيم الخليل في القصة المذكورة في القرآن الكريم؛ (وفديناه بذبح عظيم).

وأشار " برقة " إلى أن الجبل يعرف اليوم بمجر الكبش، ويسمى بجبل ثبير نسبة إلى رجل اسمه ثبير من هذيل سكنه.

وقال " برقة ": كان يعرف في الجاهلية بتوقيت نزول العرب من مزدلفة وكانوا يقولون:" أشرق ثبير كيما نفير ".

وأضاف: جبل ثبير عبارة عن أربعة جبال، يقال عنها أثبرة منها ثبير غيناء وثبير الأعرج وثبير الزنج وثبير النصع.