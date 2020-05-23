النرويج: 23 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الحالات إلى 8332

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8332 حالة.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة جراء الإصابات بالجائحة، ليستقر عدد الوفيات عند 235 وفاة، فيما سُجلت 23 إصابة جديدة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

1

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 03:24 PM

ارتفاع عدد الحالات إلى 8332

النرويج: 23 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 371

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8332 حالة.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة جراء الإصابات بالجائحة، ليستقر عدد الوفيات عند 235 وفاة، فيما سُجلت 23 إصابة جديدة بالفيروس.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020