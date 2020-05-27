فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة

سجلت دولة فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.فلسطين فيروس كورونا الجديد
الصحة: ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 613
سجلت دولة فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.