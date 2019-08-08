3 معسكرات لـ"صعوبات التعلم" في خدمة ضيوف الرحمن

بمشاعر "منى الوادي وعرفات ومعسكر ابن رجب"

يشارك الفريق الكشفي لـ"جمعية صعوبات التعلم"، ضمن الفرق الكشفية والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، بثلاثة معسكرات في مشاعر "منى الوادي، وعرفات، ومعسكر ابن رجب".



يأتي ذلك بمتابعة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، والأمين العام للجمعية عبد العزيز الجريد.



وانطلقت فرق "جمعية صعوبات التعلم" في ثلاثة مواقع، معسكر عرفات، بقيادة الرائد نايف الظفيري، ومعسكر منى الوادي، بقيادة محمد المحفوظ، ومعسكر ابن رجب، بقيادة بدر الفريدي، وبإشراف عام من القائد أحمد القحطاني.