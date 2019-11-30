مدير "تعليم الدواسر": ما تحقّق في العهد الزاهر يعكس حكمة الملك "سلمان"

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة مرور 5 أعوام على تولّي خادم الحرمين الحكم

رفع مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر، الدكتور أحمد بن خضران العُمري، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات التعليم العام بالمحافظة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.



وقال "العُمري": التعليم حظي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بدعم واهتمام وتطوير مستمر في جميع المجالات؛ حيث شهدت الفترة الماضية العديد من المنجزات التعليمية الرائدة التي تحققت في هذا العهد الزاهر، والتي تركّزت على الجودة ومواكبة أحدث التقنيات التي يشهدها العالم، وتؤكد حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين لبناء وتأسيس سواعد هذا الوطن على قواعد متينة وأسس علمية قوية، وهو ما يعكس مدى اهتمام قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين بالوطن والمواطن.



وأكد "العُمري": سار خادم الحرمين الشريفين على خطى ملوك تلك البلاد، الذين نهجو نهجًا جليًّا، اهتموا من خلاله بالمواطن السعودي ليأخذ مكانته المرموقة في عالم اليوم، والذي تمسك بقيمه الإسلامية السمحة، وأصالته العربية العريقة، وركز على التنمية الشاملة بكافة المستويات والشؤون لخدمة أبناء هذا الوطن، بقيادة واعية تدرك قيمة الفرد؛ حيث جعلته مشاركًا مباشرًا في التنمية.