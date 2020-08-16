وزيرا خارجية الإمارات و"إسرائيل" يدشنان خطوط التواصل المشترك

تبادلا التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين

دشّن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، خطوط التواصل بين البلدين، وذلك بعد إعلان اتفاق السلام بين الجانبين، الخميس.

جاء ذلك وفقاً لتغريدة نشرتها هند العتيبة رئيس دائرة التواصل الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، حيث قالت: "دشن عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، وغابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتبادلا التهاني، وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين؛ من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية".

وفي تغريدة سابقة قالت "العتيبة": "الشباب في هذه المنطقة معتادون على التغيير، لكنهم بحاجة إليه لإتاحة الفرصة.. هذه مسؤولية القادة في المنطقة.. ليس من الجيد بما فيه الكفاية أن نبقى محاصرين بالقيود القديمة ذاتها: الصراع والأيديولوجيات الرجعية".

ووفق "سي إن إن عربي"، كان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات و"إسرائيل"، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات و"إسرائيل"، حسب نص البيان الذي نشره "ترامب" الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على "تويتر" إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".