"المكافحة" تقبض على مروِّج مخدرات بمنطقة مكة

بحوزته 10 آلاف قرص من "الأمفيتامين" المخدرة

تمكّنت فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة من القبض على أحد الأشخاص، بعد ترويجه (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وجاءت عملية القبض على المروِّج نتيجة مواصلة الفرق الميدانية لجهودها في القبض على أمثال هؤلاء المروِّجين.

وصرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.