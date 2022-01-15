شاهد.. الطلبة بـ"تعليم صبيا" يستقبلون أمير جازان

في مهرجان العسل

أشاد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمشاركة طلبة إدارة تعليم صبيا من المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، في فعاليات مهرجان جازان السابع للعسل.. جاء ذلك خلال اطلاعه على الأركان المشاركة في المهرجان، والذي تستضيفه وتحتضنه في كل عام محافظة العيدابي.

وكانت مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، قد شاركوا في استقبال أمير المنطقة بكلمات ومشاعر الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم ولقيادته العظيمة، ضِمن مشاركة إدارة تعليم صبيا بمهرجان العسل، في مظهر عودة الحياة لطبيعتها ورسالة حول أمان العودة للمدارس.

واستمع أمير منطقة جازان لشرح من مدير مكتب التعليم بمحافظة العيدابي يحيى غفالي، تَضَمَّن عرضًا لما يقدمه جناح الإدارة للزوار من خدمات تربوية من خلال المسؤولية التضامنية مع المجتمع والأسر وأولياء الأمور؛ وخصوصًا برسائله التربوية، والتهيئة، ورفع الاستعداد النفسي للعودة الحضورية الآمنة، إضافة لعرض المشاريع المدرسية الجديدة والتعريف بالجاهزية والاستعدادات التي قدمتها وزارة التعليم والإدارة ومكتب التعليم للمدارس من خلال تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير المعقمات والكمامات وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على تطبيق النماذج التشغيلية.

من جهة أخرى أفاد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، بأن مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي، ونظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة التعليمية واستعدادًا للعودة الحضورية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وزملائنا المعلمين والمعلمات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ قد وَجَّه مديري ومديرات مكاتب التعليم في تعميم بعودة الهيئة الإدارية للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، بالإضافة للوكلاء والتشكيل المدرسي من موجهين طلابيين ورواد نشاط طلابي في جميع مدارس البنين والبنات صباحًا، بدءًا من يوم غد الأحد الموافق ١٦/ ١/ ٢٠٢٢ (١٣/ ٦/ ١٤٤٣)؛ على أن يستمر دوام الهيئة التعليمية (المعلمين والمعلمات) على منصة "مدرستي" في الفترة المسائية حتى يوم الخميس ٢٠/ ١/ ٢٠٢٢ (17/ 6/ 1443هـ)، مع التأكيد على استمرار توجيه الزيارات المكثفة لجميع المشرفين والمشرفات لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وقياس مدى الاستعداد وفق البنود في النماذج المعممة؛ موجهًا شكره للقيادات التعليمية والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس وحرصهم الدائم على نجاح العملية التعليمية.