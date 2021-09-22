"بايدن": أمريكا تبرعت بـ 160 مليون جرعة لقاح إلى 100 دولة

أشار إلى تقديم واشنطن 370 مليون دولار للمساعدة في توزيع الأمصال

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، تقديم بلاده منح بقيمة 370 مليون دولار، للمساعدة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي.

وبيّن "بايدن" في قمة افتراضية عالمية للتباحث بشأن مواجهة وباء فيروس كورونا، أن الولايات المتحدة شحنت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 100 دولة.





وأضاف أن بلاده ستشتري 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا للتبرع بها للدول النامية.