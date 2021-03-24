"الصحة": تسجيل 466 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 386300 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375471 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6624 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4205 والحالات الحرجة 627 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 386300 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375471 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6624 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4205 والحالات الحرجة 627 حالة.