انتقال فرع "ذيب لبيع السيارات المستعملة" إلى القادسية شرق الرياض

تقدم للجهات الحكومية والقطاع الخاص باقة واسعة من الحلول والخدمات

قامت شركة ذيب لتأجير السيارات بنقل فرعها الخاص في بيع السيارات المستعملة من موقعه القديم في معارض النسيم، إلى الموقع الجديد لبيع السيارات في حي القادسية شرقي الرياض، حيث يتيح الفرع بيع مختلف أنواع السيارات المستعملة.

وتعتبر "ذيب لبيع السيارات المستعملة" إحدى القطاعات الرئيسة تحت شركة ذيب لتأجير السيارات، ويتولى هذا القطاع بيع السيارات المستعملة، حيث تتيح الشركة للمشتري لأي من السيارات المستعملة عند اختيار السيارة ودفع عربون يحق الحضور إلى الفرع و فحص السيارة، كما يمكن للمشتري السداد عن طريق الموقع بالبطاقة الائتمانية، أو حوالة على الحساب البنكي للشركة.

ويختص فرع بيع السيارات المستعملة في الرياض، وجدة بطرح السيارات للبيع، من مختلف الأنواع والأحجام والفئات الفخمة والعادية، وتتميز جميع السيارات المطروحة بحالة ممتازة وكفاءة عالية وتاريخ خدمة ممتاز، حيث حظيت خلال فترة الاستخدام (التأجير) بالمتابعة الدورية والدائمة من مراكز الخدمة الخاصة بالشركة، بجانب إجراء الصيانة والفحص المتوالي، حسب شروط ضمان وكالات السيارات.

وتعد شركة ذيب لتأجير السيارات من أكبر داعمي قطاع الأعمال في قطاع تأجير السيارات، حيث تقدم للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، كما تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء، يتجاوز عددهم 300,000 عضو.

وانطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات عام 1991م، لتصبح بعدها أحد الرواد في مجال تأجير السيارات، وصل عدد فروعها حالياً لأكثر من 51 فرعاً، تضم أكثر من 20 ألف مركبة موزعة على أكثر من 84 نوعاً، وتنتشر تلك الفروع جغرافياً على مناطق المملكة المختلفة، منها 14 فرعاً في المطارات الدولية والداخلية.

يذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، أعلنت قبل عدة أيام عن تحديث أسطول سياراتها في مختلف مدن المملكة، بأكثر من 2000 سيارة من أبرز علامات وطرازات السيارات موديلات عام 2022، حرصاً منها على تقديم أحدث المركبات، وفقاً لاستراتيجية الشركة التي تستهدف تطوير وتحديث أسطولها بشكل دوري، يتناسب مع احتياجات العملاء.

وتلتزم "ذيب لتأجير السيارات" سنويًا بتعزيز أسطول سياراتها بأحدث أنواع الموديلات العالمية، في جميع فروعها المنتشرة بمختلف مدن المملكة، والتي تشمل أحدث الطرازات والعلامات الفاخرة.