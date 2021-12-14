عقد انتخابات الغرفة التجارية بحائل.. الأحد والاثنين المقبلين

لاختيار 4 مرشحين من 26 متنافسًا

تنطلق انتخابات الغرفة التجارية بمدينة حائل التاسعة صباح الأحد المقبل، وحتى نهاية الاقتراع في السادسة من مساء الاثنين.

ويتنافس على عضوية الغرفة التجارية بحائل في دورتها الجديدة 26 مرشحاً؛ يفوز منهم أربعة مرشحين.

ونظراً لأن غالبية المرشحين من العناصر الشابة فقد ركزت برامجهم على الأمور الاقتصادية والاستثمارية ومشروعات السياحة وريادة الأعمال، وأيضًا المشروعات الاجتماعية.

ومن بين الأسماء الشابة التي ستخوض الانتخابات: المرشح "سعود العمار"، والمرشح "فارس الصنهات"، بحكم أنهما من فريق انتخابي واحد وكلاهما من الشباب المتدفق حيوية ونشاطاً في العمل العام، ويدخلان الانتخابات وهما واثقا الخطوة دافعهما الأول والأخير هو النهوض بوطنهم والوقوف خلف أقرانهم من الشباب الذين يقودون عجلة الإنتاج والتطور في مدينة حائل.

ويحمل "سعود العمار" بطاقة انتخابية رقم "13"، وهو شاب حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال واقتصاد، ومتخصص في المجال الطبي والصناعات الدوائية.

ويرى "العمار" أن دخوله المعركة الانتخابية يهدف في المقام الأول والأخير إلى أن يكون مساهماً في الارتقاء بوطنه.

وقال إن مدينة حائل تعد بيئة جاذبة لكل إنسان يسعى إلى العمل والنجاح، مؤكداً أن كل المقومات متوفرة سواء ما اختص به الله سبحانه وتعالى هذه المدينة من سحر وجمال وطبيعة وكنوز تحت الأرض، إلى جانب ما تقوم به قيادتنا الرشيدة من توفير كل ما هو متاح لأبناء الوطن؛ فضلاً عن الطاقة الإيجابية التي يتحلى بها شباب الوطن عامة ومدينة حائل خاصة من المساهمة في العمل والإنتاج.

وأضاف: "من هذا المنطلق كان برنامجنا الانتخابي الذي يهتم بتسليط الضوء على فرص الاستثمار في حائل وتوفير كل السبل لخلق بيئة جاذبة له ومد يد العون للشباب المتخرج للعمل بكل أريحية".

وتابع: "نعمل على مشاركة المجتمع في المسؤولية الاجتماعية كأحد أهم أهداف المرحلة المقبلة؛ لما لها من منافع وإيجابيات كبيرة تعم على مستوى الأفراد والمنشآت؛ لذلك نهدف للنهوض أكثر وأكثر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون أكبر حافز للشباب على العمل الجاد والخاص ومواجهة أمور الحياة بالإنتاج المباشر".

واختتم "العمار": "يهمنا في هذه المرحلة تمكين الشباب والشابات بمدينة حائل من زيادة طاقتهم الإيجابية في مجال ريادة الأعمال، ورفع الوعي الكامل بالاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير ملف جذب رؤوس الأموال من خارج منطقة حائل؛ مما يجعلها شعلة مضيئة".

أما المرشح "فارس الصنهات"، أحد العناصر الشابة وحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، ويحمل بطاقة انتخابية رقم "16"، كما أنه يستثمر في مجال الصناعات الغذائية والترفيه.

وقال "الصنهات": "إنني مؤمن جداً أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها، ونحن والحمد لله حبانا الله عز وجل بخيرات لا حصر لها ولدينا الشباب المتدفق حيوية وطاقة ونشاطاً؛ ومن هذا المنطلق فإن دافعي الأول والأخير هو إيجاد بيئة أكثر جاذبية في إطار عمل الغرفة التجارية بحائل، ومما لا شك فيه أن مدينتنا تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكنها أن تغطي كافة الجوانب الاجتماعية أو الجغرافية أو الاستثمارية الكبيرة في المنطقة، وشخصياً أهتم كثيراً بالجانب الاجتماعي؛ لأهميته ودوره الأساسي في المجتمع الذي يرتقي بشبابنا من الجنسين".

وأضاف: "نهدف إلى النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكل العوامل متوفرة لهذه البيئة من إيجابيات لا حصر لها؛ لذا وفي هذه النقطة على وجه الخصوص علينا تقديم كل الاستشارات التي يحتاجها الشباب في بداية مشروعاتهم، وتقديم العديد من الدورات التي تجعلهم على يقين تام بالعمل والمشروع الذي يقومون به، وتهيئة كل الأمور التي تجعل استثماراتهم آمنة على الدوام".

واختتم "الصنهات": "هناك من المشروعات التي ينجذب إليها الشباب ويحتاج فقط إلى العون والمساندة، ومن جانبنا في الغرفة التجارية سنمد يد العون لهم".