الهلال للحفاظ على الصدارة.. و"الأهلي" للزحف نحو المركز الثالث

في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تُستكمل اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربع مباريات؛ إذ يواجه الهلال الاتفاق، فيما يلتقي الأهلي الفيحاء، ويلعب التعاون مع أبها، والعدالة مع الشباب.

الاتفاق - الهلال

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة. ويهدف الهلال للحفاظ على قمته قبل لقاء الإياب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يحتل قمة المسابقة برصيد 13 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

الفيحاء - الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث. ويسعى الأهلي للصعود للمركز الثالث، فيما يحارب الفيحاء للبُعد عن المناطق المتأخرة.

الأهلي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، فيما يقبع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد خمس نقاط.

العدالة - الشباب

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق. ويسعى الشباب للعودة للنتائج الإيجابية، والصعود في جدول ترتيب المسابقة.

العدالة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الشباب في المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط.

التعاون - أبها

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق. ويسعى التعاون للبُعد عن مؤخرة ترتيب الجدول، فيما يحاول أبها مواصلة نتائجه الجيدة.

التعاون يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل أبها المركز الثامن برصيد 7 نقاط.