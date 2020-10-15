إصابة 193 جزائريًا جديدًا بـ "كورونا"

الفيروس أودى بحياة 9 مرضى

سجّلت الجزائر 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 53777 حالةً.

وبين الناطق باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار، اليوم (الخميس)، بأن اللجنة سجّلت تسع حالات وفاة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 1836 وفاة.