إصابة 193 جزائريًا جديدًا بـ "كورونا"

الفيروس أودى بحياة 9 مرضى

سجّلت الجزائر 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 53777 حالةً.

وبين الناطق باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار، اليوم (الخميس)، بأن اللجنة سجّلت تسع حالات وفاة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 1836 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

0

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 09:22 PM

الفيروس أودى بحياة 9 مرضى

إصابة 193 جزائريًا جديدًا بـ "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 800

سجّلت الجزائر 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 53777 حالةً.

وبين الناطق باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار، اليوم (الخميس)، بأن اللجنة سجّلت تسع حالات وفاة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 1836 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020