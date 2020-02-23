أمانة الرياض تضبط مصنع آيس كريم في وحدة سكنية بالملز

عمالة بلا شهادات صحية ويفتقر للنظافة ولا توجد تراخيص

ضبطت أمانة منطقة الرياض، بمساندة الجهات الأمنية، وحدة سكنية بحي الملز استخدمتها عمالة لا تحمل شهادات صحية؛ لتصنيع وتجهيز وتخزين الآيس كريم دون ترخيص نظامي.

وأوضحت "الأمانة" أن مراقبيها سجّلوا خلال التفتيش افتقار بيئة الموقع لأدنى مستويات النظافة، وتم إغلاقه واستدعاء المخالف وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.