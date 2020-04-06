"الصحة" اللبنانية: 14 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم، إن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 541 حالة بزيادة 14 حالة عن أمس، وسُجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا الجديد
إجمالي عدد الوفيات يرتفع إلى 19 حالة
سجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم، إن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 541 حالة بزيادة 14 حالة عن أمس، وسُجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.