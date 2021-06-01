‫ مركز التواصل والمعرفة المالية يناقش "مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد.. والتطلعات لرؤية 2030"

يستضيف مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" لقاءً افتراضياً بعنوان: "مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد.. والتطلعات لرؤية 2030"، وذلك مساء يوم الأربعاء 21 شوال 1442هـ الموافق 02 يونيو2021، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يهدف المركز من خلالها إلى الإثراء المعرفي في الجوانب الاقتصادية والمالية.

ويشهد اللقاء مشاركة كل من: الأستاذ محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة أكواباور، والدكتور رياض الخريف وكيل العلاقات الدولية بوزارة المالية، والأستاذ عبدالرحمن الراشد شريك تنفيذي لشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والأستاذ محمد العمير مدير برنامج الاستدامة المالية ومدير برنامج التخصيص المكلّف، والدكتورة إيمان بن محمد خبير اقتصادي من صندوق النقد الدولي، فيما يديره الأستاذ طلعت حافظ الكاتب والمحلل الاقتصادي.

ويناقش ضيوف اللقاء عدّة محاور حول استنتاجات بيان مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وإنجازات رؤية2030 وأهم التطلعات المتعلقة بها، وأبرز النجاحات التي حققتها برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وأثر برامج الرؤية على تعزيز الإدارة المالية في المملكة، ودور القطاع الخاص التنموي في تحقيق مستهدفات الرؤية، بالإضافة إلى انعكاس جهود المملكة على بيان مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

ويأتي اللقاء بعد مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة2030، فمنذ انطلاقها شهدت المملكة نقلة تنموية ونوعية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وقد ركزتبرامج ومبادرات الرؤية في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر CFKC_KSA@ في تمام السابعة مساءً.