"السبيعي" يتفقد إدارة مكافحة المخدرات بالقويعية

ناقش سبل تطوير العمل الميداني والرقي بمستوى الأداء

تفقد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي، إدارة مكافحة المخدرات بالقويعية، وكان في استقباله مدير الإدارة المقدم أحمد بن عبدالله الكامدي، وقد ناقش خلال الزيارة سبل تطوير العمل الميداني والرقي بمستوى الأداء، وذلك ضمن الجولات التفقدية على إدارات مكافحة المخدرات بالمنطقة.

كما التقى "اللواء السبيعي" خلال الجولة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالقويعية الدكتور عبدالله المقبل وفضيلة رئيس فرع النيابة العامة متعب السبيعي.