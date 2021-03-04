عودة " كويلار" تعزز أوراق الهلال.. أمام الرائد

تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال دفعة معنوية كبيرة بعد أن شارك المحترف الكولومبي جوستافو كويلار في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس قبل لقاء الفريق المنتظر غداً مع ضيفه الرائد لحساب منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



كما أجرى الثنائي محمد كنو وصالح الشهري مراناً تنوع ما بين الجري وأداء تدريبات بالكرة.



ميدانياً أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته استعداداً لمواجهة ضيفه الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



حيث فرض المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها المدرب عدداً من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الغد.