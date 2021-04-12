الاتحاد الأوروبي يعاقب 8 مسؤولين إيرانيين شاركوا في قمع احتجاجات 2019

ينتمون إلى "الحرس الثوري" و"الباسيج"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على 8 مسؤولين أمنيين إيرانيين، في إطار قمع المظاهرات التي شهدتها العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية في 2019، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأقر رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي بالشرطة الإيرانية علي رضا أدياني، بمشاركة مليشيات الحرس الثوري والباسيج في قمع الاحتجاجات، التي اندلعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اعتراضاً على زيادة أسعار البنزين لنحو ثلاثة أضعاف.

وذكر "أديني" لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن قوات الأمن كانت وحدها في المشهد خلال الاحتجاجات الأخيرة حتى ظهر الأحد 17 نوفمبر 2019، لكن بعد امتداد واتساع المصادمات منذ ظهر اليوم نفسه، دخلت عناصر الحرس الثوري والباسيج إلى المشهد.