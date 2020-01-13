"تمهير" يودع أكثر من 14 مليون ريال مكافأة لـ5022 متدربًا ومتدربة

يهدف إلى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 14.388.900 مليون ريال مكافأة لـ5022 متدربًا ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)؛ وذلك عن شهر ديسمبر الماضي (2019م).

وأبان "هدف"، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، تودَع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج، يقدّمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريبي على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير": أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابطtaqat.sa/tamheer .

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

إلى ذلك جدد "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل؛ من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.