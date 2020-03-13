"التعليم" تنفي اعتماد درجات الفصل الأول لختام العام الدراسي

بعد شائعات وتغريدات ملفقة

نفت وزارة التعليم ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل".

وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.

وزارة التعليم تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد منظومة التعليم الموحدة التعليم عن بعد

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 11:08 PM

بعد شائعات وتغريدات ملفقة

"التعليم" تنفي اعتماد درجات الفصل الأول لختام العام الدراسي

محمد المواسي

جازان

30 51,863

نفت وزارة التعليم ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل".

وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.

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وزارة التعليم تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد منظومة التعليم الموحدة التعليم عن بعد

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