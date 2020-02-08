الألماني "بهاوس فل" بطلاً لطواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية

أسدل الستار اليوم على طواف السعودية للدراجات الهوائية، الذي انطلق الثلاثاء الماضي واستمر لخمس مراحل، حيث حقق الدراج الألماني "بهاوس فل" من فريق ماكلارين البحرين صدارة الترتيب العام والنهائي لهذا الطواف، في زمن قدره 17:53:38، وجاء في المركز الثاني الدراج ناصر بوهاني من فريق آركيا سامسيك الفرنسي بزمن 17:53:40، وفي المركز الثالث حل دراج فريق الإمارات "روي كوستا" بزمن 17:53:51 بعد تنافس مثير ومميز في الأمتار الأخيرة من هذا السباق.

أما على صعيد المرحلة الخامسة والأخيرة، فكان الصراع محتدمًا منذ انطلاقته حتى خط النهاية، بسبب الفارق الزمني البسيط بين الدراجين، حيث حصل على المركز الأول و"القميص الأخضر" الدراج بهاوس فل من فريق ماكلارين البحرين، بزمن 3:18:57، فيما حل في المركز الثاني ناصر بوهاني من فريق آركيا سامسيك الفرنسي، بزمن 3:18:57، وحصل على القميص "الأحمر"، وجاء في المركز الثالث الدراج ديكلين أرفيد من فريق ريوال ريدينيز الدنماركي بزمن 3:18:57. كما حصل على جائزة أفضل دراج شاب اللاعب "لورانس أندريس" من فريق رويال ريدينيز، وكذلك "القميص الأبيض"، وحصل الدراج نيكولي بينفازيو من فريق توتال دايركت إينرجي الفرنسي على "القميص المنقط"، وحصل فريق ريوال ريدينيز على جائزة أفضل فريق.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام الدراجين الفائزين في ختام هذه المرحلة.

وكانت المرحلة الخامسة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 144 كم، قد انطلقت من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وصولاً إلى قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة نهاية مراحل الطواف.

من جهته، قال صُباح عبدالله الكريديس رئيس الاتحاد السعودي للدراجات بعد نهاية طواف السعودية 2020: "نحمد الله عز وجل على نجاح طواف السعودية 2020 للدراجات، الذي احتضنته أرض المملكة خلال الأيام الأربعة الماضية، وأتقدم بهذه المناسبة بوافر الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما واهتمامهما الكبير بالرياضة والرياضيين وحرصهما التام على الاهتمام بالألعاب المختلفة والمتنوعة، كما أتقدم بالشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه واهتمامه بهذه البطولة وهذا الحدث العالمي، وتوفير كافة الأدوات الممكنة لنجاح هذا التجمع.



والشكر موصول أيضاً لكافة القطاعات الحكومية والأمنية ومحافظات المناطق على مساهمتهم الفعالة بهذا النجاح، وتوفير الجو الملائم لإقامة هذا التجمع العالمي".

يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، تنافسوا على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755كم، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للدراجات، وأقيم هذا الحدث العالمي الكبير تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات، وضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".