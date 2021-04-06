بلغ مستوى قياسيًّا.. مؤشر ستوكس الأوروبي يعوض كامل خسائر "كورونا"

مع رهان المستثمرين على تعافٍ اقتصادي عالمي سريع وإنفاق ضخم

بلغ المؤشر القياسي الأوروبي مستوى قياسيًّا مرتفعًا اليوم ليعوض كامل الخسائر التي تكبدها بفعل جائحة كورونا؛ إذ يراهن المستثمرون على تعافٍ اقتصادي عالمي سريع يحفزه إنفاق تحفيزي ضخم وحملات تحصين من كوفيد 19.

وعاد المتعاملون الأوروبيون إلى السوق بعد عطلة طويلة ليدفعوا مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للارتفاع 0.9% إلى 436.16 نقطة متجاوزًا أعلى مستوياته السابقة على الإطلاق عند 433.90 نقطة الذي سجله في فبراير 2020.

وبحسب "الألمانية"، ارتفع ما يزيد على 60% من مستوياته المتدنية التي بلغها في 2020 بسبب الفيروس.

وزاد مؤشر داكس الألماني 1% ليعزز صعوده القياسي في الآونة الأخيرة. وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8% وقفز مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3%.

وبلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أعلى مستوياتها على الإطلاق أمس، بعد بيانات أشارت إلى تعافٍ قوي لسوق العمل الأمريكية ونشاط قطاع الخدمات؛ مما ساهم في تحسن معنويات المستثمرين حتى مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميًا.

وارتفع سهم كريدي سويس 0.4% بعد خسائر تكبدها البنك السويسري الأسبوع الماضي بـ4.7 مليار دولار بسبب علاقته بأركيجوس كابيتال مانجمنت.