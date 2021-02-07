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قال: أيام تتصف بهجمات برد مباغتة على فترات ولها من أسمائها نصيب

أول "بذرة الست".."الحصيني": 3 أيام على العقارب "سم ودم ودسم"!

تبدأ، اليوم الأحد، أول أيام "بذرة الست" وهي ستة أيام من 6/25 إلى الجمعة 1442/6/30هـ، ويوافق من 7 إلى 12 فبراير.



‏3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من العقرب الأولى التي تبدأ الأربعاء القادم، وهي فترة صالحة لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية قلما تفشل فيها البذور بسبب أن الظروف الجوية ملائمة لذلك.



وقال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيزالحصيني: "يوم الأربعاء القادم 1442/6/28هـ هو أول أيام العقارب، ونوء العقارب ليس نجماً إنما هي صفة، تتصف بها هذه الأيام وهي ثلاثة منازل: سعد الذابح - العقرب الأولى "السم"، وسعد بلع - العقرب الثانية "الدم"، وسعد السعود - العقرب الثالثة "الدسم"، ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يوماً، وهي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد يحصل منه أضرار".



وأضاف: "سعد الذابح وسعد بلع تأتيان في فصل الشتاء، وسعد السعود في فصل الربيع، وتقول العامة: "إذا دخلت العقارب صار الخير قارب"، ويغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض وطرح الله البركة".



وأشار "الحصيني" إلى أن موسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة سواءً كانت سيبيرية أو قطبية.