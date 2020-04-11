ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في السودان إلى 17

الحالات المشتبه فيها بلغت 238 حالة وجميعها في مراكز العزل

ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في السودان، إلى 17 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيانها، الليلة الماضية، أن التقارير الوبائية سجّلت حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا لسودانيَّيْن؛ منها حالة مرتبطة بالسفر، والأخرى لم تثبت بعد إجراءات التقصي الوبائي لمخالطتها حالات سابقة وما زال التقصي عنها جارياً، ولم يتم تسجيل وفيات جديدة، مشيرةً إلى أن الحالات المشتبه فيها بلغت 238 حالة وجميعها في مراكز العزل.

فيروس كورونا الجديد

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 10:56 AM

الحالات المشتبه فيها بلغت 238 حالة وجميعها في مراكز العزل

ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في السودان إلى 17

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في السودان، إلى 17 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيانها، الليلة الماضية، أن التقارير الوبائية سجّلت حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا لسودانيَّيْن؛ منها حالة مرتبطة بالسفر، والأخرى لم تثبت بعد إجراءات التقصي الوبائي لمخالطتها حالات سابقة وما زال التقصي عنها جارياً، ولم يتم تسجيل وفيات جديدة، مشيرةً إلى أن الحالات المشتبه فيها بلغت 238 حالة وجميعها في مراكز العزل.

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فيروس كورونا الجديد

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