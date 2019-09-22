الهلال الأحمر: 27 إصابة بملعب "الجوهرة" في دوري كأس ولي العهد

خلال مباراة فريقي الاتحاد والهلال والتي أُقيمت مساء أمس في جدة

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي 27 حالة، خلال المشاركة في تغطية، الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بملعب الجوهرة، بين فريقَي الاتحاد والهلال، والتي أُقيمت مساء أمس في ملعب الجوهرة بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق"، أن الفِرَق تولت إسعاف 27 حالة، وتم نقل حالتين منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة بمحافظة جدة بإشراف مدير إدارة الإسعاف المكلف نايف بن صالح الدوقي، قد استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري أبطال آسيا بين ناديي الاتحاد والهلال، والتي أُقيمت أمس السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتضمنت الخطة تجهيز 16 فرقة إسعافية، منها تسع فرق تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة، حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.