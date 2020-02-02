رئيس المجلس السيادي السوداني يتلقى دعوة لزيارة واشنطن

من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، دعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إعلام المجلس السيادي، إن البرهان تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي دعاه فيه لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

عبدالفتاح البرهان مايك بومبيو

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02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 06:06 PM

من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

رئيس المجلس السيادي السوداني يتلقى دعوة لزيارة واشنطن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، دعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إعلام المجلس السيادي، إن البرهان تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي دعاه فيه لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

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