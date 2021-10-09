كوريا الجنوبية تسجل 1953 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 1953 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1924 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 329 ألفًا و925، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية ست وفيات جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2560 حالة.