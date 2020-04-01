"التطوير المهني" ينظّم عددًا من المحاضرات واللقاءات التطويرية الإثرائية عن بُعد

خبراء ومختصون.. وإجمالي المشاهدات تخطى الـ48 ألفًا بنهاية الأسبوع الثاني

أقام المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، العديد من اللقاءات الإثرائية والمحاضرات التطويرية المفتوحة، التي تم فيها استضافة خبراء ومختصين في التعليم والتطوير المهني عن بعد.

وأكد المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، أن هذه اللقاءات تستهدف أكبر عدد من المستفيدين من شاغلي الوظائف التعليمية؛ إذ تم استضافة خبراء ومختصين في التعليم والتطوير المهني عن بعد، وتم بث تلك اللقاءات والمحاضرات مباشرة عبر حسابات المعهد في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار "الجهيمي" إلى أن المركز قام بتسجيل شروحات تطبيقية لبعض المنصات الإلكترونية المهمة في هذه الفترة مثل منظومة التعليم الموحدة، وبوابة عين وبوابة المستقبل؛ حيث تم بثها مسجلة في قناة المعهد باليوتيوب، وقد بلغ إجمالي عدد المشاهدات في اللقاءات المفتوحة بنهاية الأسبوع الثاني ٤٨٠١٧ مشاهدة.

وتم نشر عدد من اللقاءات منها اللقاء الإثرائي "التطويري" مع الدكتور خالد الملحي خبير التعليم عن بعد وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بعنوان "إضاءات في التعليم عن بعد"، ولقاء مع نوال بنت صويلح الجهني، مشرفة تدريب ومدير نظام التدريب الإلكتروني "منصة عين" في إدارة التعليم بمنطقة تبوك بعنوان "شرح منظومة التعليم الموحدة لقادة المدارس، ولقاء إثرائي بعنوان "بوابة عين وحلول التعليم الإلكتروني غير المتزامن" لريان الحمود مشرف المحتوى الرقمي في شركة تطوير التعليمية.

وقدّم المدرب ياسر بن صالح آل مرضمة، رئيس قسم الحاسب الآلي في تعليم منطقة نجران، لقاءً بعنوان "شرح طريقة تفعيل بوابة المستقبل للمشرف التربوي"، ولقاء إثرائي مع يحيى إدريس مشرف التعليم الإلكتروني في تعليم صبيا بعنوان "التوظيف الأمثل لمنظومة التعليم الموحدة".

أشرَفَ على تلك اللقاءات الدكتور عبدالقادر الحربي مدير العمليات ومشرف التعليم عن بعد في المعهد الوطني للتطوير المهني والتدريب.