صرف مليار ريال لتعويض العاملين السعوديين في القطاع الخاص

للمتأثرين من تداعيات فيروس كورونا خلال شهر أغسطس

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها بدأت بصرف تعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت "القطاع الخاص" المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: "بلغ مبلغ التعويض مليار ريال، وبلغ عدد المستفيدين من التعويض أكثر من 415 ألفاً، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة أكثر 90 ألفاً".

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29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 04:31 PM

للمتأثرين من تداعيات فيروس كورونا خلال شهر أغسطس

صرف مليار ريال لتعويض العاملين السعوديين في القطاع الخاص

ذياب الشمري

الرياض

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها بدأت بصرف تعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت "القطاع الخاص" المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: "بلغ مبلغ التعويض مليار ريال، وبلغ عدد المستفيدين من التعويض أكثر من 415 ألفاً، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة أكثر 90 ألفاً".

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