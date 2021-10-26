"غوتيريس" يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني

عبّر عن أسفه لنهج الإقصاء الكامل لدى العسكر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم "الثلاثاء"، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي اعتقل في الانقلاب العسكري أمس.

وأعرب "غوتيريس" عن أسفه لتعدد الانقلابات والإقصاء الكامل الذي ينتهجه العسكريون؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

قال الأمين العام في مؤتمر صحافي: "إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة التي تمنع مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيء".