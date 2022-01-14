58 باباً لدخول المصلين المُصرّح لهم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام

وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية

فتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٥٨ باباً لاستقبال المصلين المصرح لهم بأداء صلاة الجمعة اليوم، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي تقدمها من خلال الوكالات التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي، أنه جند أكثر من ١٠٠ مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة، مبينًا أن الأبواب التي خصصت للمصلين ٢٠ باباً؛ وهي: (الملك عبدالله، ١١٤، ١٢١، ١٢٣، ١٠٤، سلم الشبيكة، ٧٤، ٨٤، ٨٥، ٨٨، سلم ٩١ و٩٢، بدروم ٧٦، و٨٢، باب أجياد، جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، باب إسماعيل، جسر المروة، سلم الأرقم).

أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين فعددها ١١؛ وهي: (الملك فهد، باب أجياد، جسر أجياد، بدروم السلام ١، ٤، ٥، شبوك الصفا، مدخل سلم الأرقم، أبواب النبي عليه الصلاة والسلام، باب علي رضي الله عنه، باب المروة)، والأبواب الخاصة بذوي الإعاقة عددها ١١؛ وهي: (الملك فهد، باب أجياد، جسر أجياد، بدروم السلام ١، ٤، ٥، باب المروة، جسر المروة، شبوك الصفا، ١١٤، ١٢٣، كما جرى تخصيص بقية الأبواب للخدمات العامة، ودخول وخروج العاملين والعاملات بالمسجد الحرام.

وبيّن "المالكي" أن الإدارة تقوم بضبط عملية الدخول والخروج، وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام لأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن هناك أبوابًا مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة.