حادث مروري ينقل طالبتَيْن إلى مستشفى الأفلاج

تعرَّض قائد الحافلة لإصابة بليغة .. وقع جنوب المحافظة

تسبّب حادث مروري لمركبة تقل طالبات بكلية التقنية بالأفلاج، في إصابة اثنتين منهن بجروح طفيفة، فيما تعرّض قائد المركبة لإصابة بليغة.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج قد استقبل طالبتَيْن بكلية التقنية بعد تعرُّضهما لحادث مروري جنوبي الأفلاج تسبّب في إصابات طفيفة، فيما تعرَّض سائق المركبة لإصابات بليغة.