شاهد.. المسؤولون والمرضى المنومون في "خالد للعيون" يحتفلون باليوم الوطني

عبروا عن فرحتهم بما تحقق من استقرار وتقدم وتنمية في ظل قيادة الرشيدة

أقام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم الثلاثاء، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، استهلها بمسيرة لموظفي المستشفى بمشاركة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الراجحي.

وتفصيلاً، تخلل الحفل رفع العلم السعودي تعبيراً عن الفرحة بهذا اليوم وما تحقق للوطن والمواطن من استقرار وأمان وتقدم وتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز الراجحي في تصريح له عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة بمشاركة جميع موظفي مستشفى الملك خالد للعيون الذين تبادلوا التهاني والهدايا بهذه المناسبة مع المرضى المنومين للتعبير عن الفرحة بهذا اليوم العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة، داعياً الله العلي القدير أن يديم نعمه على المملكة.

ومن جهتها رفعت المدير التنفيذي للتشغيل في المستشفى الدكتورة غادة بن باز التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقالت الدكتورة غادة: في هذا اليوم العزيز تتجلى مظاهر الفرحة والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ونفخر فيه بما سطره الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - من أمجاد لبلادنا مروراً بأبنائه الملوك البررة – رحمهم الله - حتى عهدنا الميمون.



وتضمن الحفل مشاركة أطفال الروضة في المستشفى بأناشيد متنوعة عن حب الوطن، وإقامة العرضة السعودية مع معرض مصاحب اشتمل على عدد من الأركان المتزينة بالعلم السعودي، والمطبوعات المتعلقة باليوم الوطني، وصور عن مناطق المملكة.



