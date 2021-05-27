شاهد.. سقوط مستودع يُجدِّد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد بالرياض

يديره وافدون.. و"الأمانة": اكتشفنا رائحة العفن رغم استخدام المنظفات

ضبطت أمانة منطقة الرياض، مستودعًا حوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": "على الرغم من استخدام المنظفات الأرضية لإزالة روائح العفن.. فإن يقظة مراقبينا تُطيح بمستودع غير مرخّص حَوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.. والرقابة مستمرة".

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27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 08:46 AM

يديره وافدون.. و"الأمانة": اكتشفنا رائحة العفن رغم استخدام المنظفات

شاهد.. سقوط مستودع يُجدِّد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبطت أمانة منطقة الرياض، مستودعًا حوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": "على الرغم من استخدام المنظفات الأرضية لإزالة روائح العفن.. فإن يقظة مراقبينا تُطيح بمستودع غير مرخّص حَوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.. والرقابة مستمرة".

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