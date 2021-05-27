شاهد.. سقوط مستودع يُجدِّد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد بالرياض

يديره وافدون.. و"الأمانة": اكتشفنا رائحة العفن رغم استخدام المنظفات

ضبطت أمانة منطقة الرياض، مستودعًا حوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": "على الرغم من استخدام المنظفات الأرضية لإزالة روائح العفن.. فإن يقظة مراقبينا تُطيح بمستودع غير مرخّص حَوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.. والرقابة مستمرة".