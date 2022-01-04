“فيصل بن خالد بن سلطان" يضع حجر الأساس لمشروع كلية الشمال للتمريض

المبنى صُمِّم بمسطحات بناء تتجاوز ٢٦,٠٠٠ م٢ على هيئة "صقر"

قام أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بوضع حجر الأساس لمشروع كلية الشمال للتمريض اليوم، بحضور رئيس مجلس الإدارة، شافي بن فاحس الزوين، وعددٍ من منسوبي الكلية.

واطلع أمير الحدود الشمالية على المجسم المصغر للمبنى، وشاهد عرضًا مرئيًا عن رسالة وأهداف الكلية، حيث صُمم المبنى بمسطح إجمالي يتجاوز ٦٠,٠٠٠ م٢، ومسطحات بناء تتجاوز ٢٦,٠٠٠ م٢ على هيئة "صقر"، حيث تُعد هواية صيد وتربية الصقور موروثًا ثقافيًا عريقًا بالمنطقة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية أن تؤدي الكلية دورًا بارزًا في توفير مخرجات متميزة تلبي حاجة سوق العمل ومتطلبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة والمنطقة خاصة، لبناء جيل من العاملين والقادة في مجال التمريض بكفاءة عالية في رعاية المرضى ومؤهلة علميًا لممارسة المهنة في المؤسسات الصحية والخدمات المجتمعية المتعددة، من خلال تقديم تعليم ذي جودة وكفاءة عالية واستخدام أحدث الطرق والأدوات التعليمية تُسهم في صناعة تعليم متميز بمفهوم متطور.

يُذكر أن الدراسة بالكلية ستكون لمدة أربع سنوات مقسمة على ثمانية فصول دراسية، وتضم أقسام التمريض الباطني الجراحي وتمريض الأمومة وصحة الطفل وتمريض الطوارئ وتمريض الرعاية المركزة وتمريض الصحة العامة.