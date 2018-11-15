خلال 9 شهور.. أكثر من مليون مستفيد من خدمات مستشفيات جازان

تماشياً مع الجهود الصحية في تحقيق أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني

قدمت طوارئ مستشفيات منطقة جازان خلال التسعة أشهر الماضية، خدماتها لعدد ١٣٢٥٤٢٢ مراجعاً؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية ٦٤٠٢٨٨ مراجعاً، وقد تم تنويم 45836 مريضاً، كما أجريت لهم عدد من الفحوصات اللازمة؛ منها ٤٥٨٧١١ فحصا إشعاعياً، و٤٩٤٠٧٨٣ فحصاً مخبرياً؛ فيما بلغ عدد حالات الولادة ١٥٨٨٩ حالة، كما أجرت مستشفيات جازان عدداً من التدخلات الجراحية الناجحة ولله الحمد، بلغ عددها ١٧٥٤٤ عملية؛ كان منها 17عملية جراحة قلب، و٣٩٥٠ أجريت لعمليات جراحة اليوم الواحد، و٧١٥ قسطرة قلبية، كما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي ٥٧٢٣٣ جلسة.

ومن جانب آخر استقبلت مراكز الرعاية الأولية بمنطقة جازان ٢٩٠١١٠٧ مراجعين؛ حيث تلقوا الرعاية الطبية والدوائية اللازمة فيما حولت الحالات الأخرى للمستشفيات لحاجتها لعيادات متخصصة للعلاج.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.