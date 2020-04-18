"التحالف": إطلاق صاروخ باليستي من قِبل المليشيا الحوثية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في "مأرب"

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الـ(٢٢:٥٢) من مساء يوم الجمعة الموافق (١٧ إبريل ٢٠٢٠م) أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه مدينة مأرب، وذلك في استهداف متعمَّد للمدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ الباليستية، وتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، يؤكدان رفض المليشيا للجهود والمبادرات كافة لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، التي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعَيْن. مبينًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا الإرهابية.

وشدَّد على استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار، ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.