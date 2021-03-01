"الثمالي" يتقلد رتبة عقيد بإدارة الوافدين

قلد مدير متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة المكلف، العقيد خالد بن عطية اللهيبي؛ العقيد عبداللطيف بن علي الثمالي، رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالترقية.

وهنّأ العقيد خالد اللهيبي، "الثمالي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا أن تكون هذه الترقية حافزًا له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في مجال العمل.

بدوره، عبّر "الثمالي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعدًا ببذل المزيد لخدمة الدين والملك والوطن.