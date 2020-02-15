"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية الكويت

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر ميونخ للأمن

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15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 11:34 PM

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية الكويت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

ميونخ

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر ميونخ للأمن

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