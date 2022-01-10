الرئيس اليمني يبارك تحرير "مديريات بيحان" من سيطرة الميليشيا الانقلابية

ثمن دعم ومساندة الأشقاء في "تحالف الشرعية" بقيادة السعودية

بارك الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، تحرير مديريات بيحان (عسيلان – بيحان – عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وخلال اتصال هاتفي مع محافظ شبوة، عوض ابن الوزير العولقي، هنأ الرئيس محافظ شبوة، ومن خلاله إلى أبناء المحافظة واليمن عمومًا بتحرير مديريات بيحان (عسيلان – بيحان – عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وذلك على طريق تحرير اليمن كاملاً من هذه الفئة المتمردة.

وأشاد بالبطولات التي سطرها أبطال العمالقة والمقاومة والجيش والتضحيات الجسيمة التي قدموها لتحقيق هذا الانتصار الكبير والتفاف أبناء محافظة شبوة مع هذه الجهود لتخليص محافظتهم من الميليشيات الحوثية.

وثمّن الرئيس اليمني دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لعملية تحرير بيحان، مؤكدًا تقدير اليمنيين وقياداته الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

واستمع رئيس الجمهورية من محافظ شبوة إلى شرح حول جهود السلطة المحلية لتفعيل العمل التنفيذي وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه المستمر لبناء وتطوير المحافظة وأجهزتها المختلفة.

من جانب آخر، عبّر محافظ شبوة عن تقديره وامتنانه لاهتمام ورعاية ودعم القيادة السياسية للمحافظة، مستعرضًا عددًا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.