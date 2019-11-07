اختتام "سكني إكسبو عسير" بخدمة أكثر من 2500 زائر ومستفيد‪

بلغت نسبة الرضا 90%.. وأتاح التعرف على مشاريع الوزارة

شهد معرض سكني إكسبو عسير بأبها، والذي نظمته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمدة ثلاثة أيام، حضور أكثر من 2500 زائر ومستفيد، قدمت لهم الحلول التمويلية والسكنية خلال 18 ساعة عمل، بمتوسط 139 زائرًا ومستفيدًا في الساعة، ونال نسبة 90 بالمئة، من رضا الزوار عن تجربتهم بالمعارض بشكل عام‪.

جاء ذلك في ختام‪"سكني عسير"، مساء الأربعاء، الذي حظي طوال أيامه الثلاثة بحضور ومتابعة يومية من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إن المعرض طرح باقة متنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية، صممت لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع، ما ساهم في تذليل العقبات التي واجهت المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية.

وأضاف أنه على هامش المعرض تم تنظيم محاضرات وندوات تعريفية بالقرض العقاري المدعوم وشرح كامل عن بنود العقد الثلاثي.

وتابع حمود العصيمي: "أن "سكني إكسبو عسير" أتاح للمستفيدين فرصة التعرف على منتجات ومشاريع وزارة الإسكان المختلفة، حيث تبدأ رحلة المستفيد من المعرض بالمستشار العقاري، الذي يقدم توصياته بعد دراسة حالة المستفيد الائتمانية، لينتقل بعد ذلك إلى أجنحة المطورين العقاريين، ومن ثم للجهات التمويلية".

وأوضح أن 16 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل شاركت بالمعرض، إضافة إلى عدد من شركات التطوير العقاري التي قدمت نماذج مختلفة من الوحدات السكنية والفلل الجاهزة وتحت الإنشاء وبلغت أكثر من 4400 وحدة عقارية‪.

وأشار العصيمي إلى أنه عرض خلال المعرض مشاريع وزارة الإسكان في منطقة عسير للعام المقبل 2020، وتمثلت في مخططات "بيشة، وخميس مشيط، والروان، ورغوة الجنوب، وآل عرينه، والفرش، والملك عبدالعزيز"، والتي تحتوي على 7088 قطعة أرض، وتم خلال المعرض تعريف المستفيدين بآلية حجز الأراضي إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الإسكان.

كما عرف المعرض المستفيدين ببرامج ومبادرات وممكنات برنامج ‪"سكني‪"، والتي تمكن مستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية من خمسة خيارات متنوعة وهي "شراء وحدات سكنية جاهزة، أو شراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، ورهن العقار، والتمويل القائم"، بالإضافة إلى الحلول المتمثلة في تمويل لعمر 70 عامًا، والقسط المرن وتخفيض الدفعة المقدمة، والممكنات المتمثلة في برنامج ضمانات ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ومبادرة المدنيين ومبادرة دعم تجديد المساكن بالإضافة إلى المستشار العقاري‪.

وقال إن المعرض ضم جناحًا لبيع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، لتوعية المواطنين وتعريفيهم بآلية البيع وعلاقة البائع بالمشتري وكيفية تنظيم العلاقة بين الطرفين وحفظ حقوق جميع الأطراف، بينما قدم جناح ‪"المستشار الهندسي" تصاميم ونماذج هندسية للسكن، وعرف المستفيدين بآلية وإجراءات استخراج رخص البناء، مشيراً إلى أن المعرض خصص كاونتر خاصًا لخدمة جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي.

وبين العصيمي، أن الهدف من تنظيم معرض سكني في مختلف مناطق المملكة هو تيسير رحلة تملك المستفيد للمسكن الأول، وتوفير جميع حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.

وأشار "العصيمي" إلى أن الصندوق العقاري حريص على تقديم كل الاستشارات العقارية اللازمة والإجابة على التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج القرض العقاري من خلال الموقع الإلكتروني وفروع الصندوق المنتشرة بمختلف مناطق المملكة والتي تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على المساكن الملائمة بهدف الوصول إلى 70 بالمئة عام 2030.