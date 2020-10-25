"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 344875 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 335 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 331330 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5296 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8249 والحالات الحرجة 767 حالة.