بعد تجاوز "السودان" بصعوبة .. "مصر" إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي تحتضن الكاميرن منافساتها .



وحقق المنتخب المصري بطاقة التأهل بعد أن تجاوز عقبة نظيره السودان بهدف دون مقابل، مساء أمس الأربعاء.



هدف الفراعنة أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 35 .

بتلك النتيجة حل المنتخب المصري في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط ،فيما ودع منتخب السودان البطولة برصيد نقطة واحدة .